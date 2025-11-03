Zurich Insurance Aktie
Lohnender Zurich Insurance-Einstieg?
|
03.11.2025 10:04:18
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zurich Insurance-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Zurich Insurance-Papier an diesem Tag 264,30 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,378 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 211,50 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 31.10.2025 auf 559,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 111,50 Prozent mehr wert.
Zurich Insurance war somit zuletzt am Markt 79,45 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
