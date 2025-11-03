Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnender Zurich Insurance-Einstieg? 03.11.2025 10:04:18

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zurich Insurance-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zurich Insurance-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Zurich Insurance-Papier an diesem Tag 264,30 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,378 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 211,50 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 31.10.2025 auf 559,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 111,50 Prozent mehr wert.

Zurich Insurance war somit zuletzt am Markt 79,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten