Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Givaudan-Investition im Blick
|
15.12.2025 10:04:02
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Givaudan-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4 021,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,025 Givaudan-Aktien im Depot. Die gehaltenen Givaudan-Anteile wären am 12.12.2025 76,35 CHF wert, da der Schlussstand 3 070,00 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 76,35 CHF, was einer negativen Performance von 23,65 Prozent entspricht.
Givaudan wurde am Markt mit 28,36 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
