SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Givaudan-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Givaudan-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4 021,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,025 Givaudan-Aktien im Depot. Die gehaltenen Givaudan-Anteile wären am 12.12.2025 76,35 CHF wert, da der Schlussstand 3 070,00 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 76,35 CHF, was einer negativen Performance von 23,65 Prozent entspricht.

Givaudan wurde am Markt mit 28,36 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at