SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 04.03.2023 wurden Zurich Insurance-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 441,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,263 Zurich Insurance-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 01.03.2024 auf 467,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 056,80 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5,68 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zurich Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 67,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at