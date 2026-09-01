T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
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01.09.2026 10:17:00
Software Testing: Quality Sprint - Wie ein Workshop Qualitätsprobleme löst
Wie ein eintägiger Quality-Sprint-Workshop dabei helfen kann, die Qualität eines IT-Projekts zu verbessern, klären Pia Wiedermayer und Roman Kirchmeier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu T-Mobile US
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27.08.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.08.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.08.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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06.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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06.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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06.08.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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06.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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03.08.26
|Deutsche Telekom-Aktie zieht an: T-Mobile US-Bericht schickt die Aktie auf Klettertour (dpa-AFX)
Analysen zu T-Mobile US
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
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