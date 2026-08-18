T-Mobile US Aktie
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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im US-Telekomsektor seien im vergangenen Quartal unter dem Strich die Zahlen der Nettoneukunden gestiegen, schrieb Laurent Yoon in einem Resümee zum Sektor am Dienstag. Das gelte sowohl für das Breitband wie für den Mobilfunk. Bei T-Mobile US richte sich der Fokus verstärkt auf den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer. Qualität statt Quantität, laute also die Devise./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 02:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 220,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 180,12
|
Abst. Kursziel*:
22,14%
|
Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
$ 180,12
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,14%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
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