NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im US-Telekomsektor seien im vergangenen Quartal unter dem Strich die Zahlen der Nettoneukunden gestiegen, schrieb Laurent Yoon in einem Resümee zum Sektor am Dienstag. Das gelte sowohl für das Breitband wie für den Mobilfunk. Bei T-Mobile US richte sich der Fokus verstärkt auf den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer. Qualität statt Quantität, laute also die Devise./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 02:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 04:05 / UTC



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