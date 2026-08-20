Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.08.2026 14:59:00
Speicher-Inflation: Apple will Kosten bei OLED-Komponenten sparen
Apple hat wenig Handhabe gegen die galoppierenden DRAM- und Flash-Preise. Nun wird Druck auf andere Komponentenhersteller ausgeübt, heißt es.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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18.08.26
|ROUNDUP: Apple nimmt nach EU-Strafe Änderungen im App-Store vor (dpa-AFX)
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18.08.26
|Apple ändert in der EU Konditionen für Entwickler (Dow Jones)
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18.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.08.26
|dailyAktien: Apple – Bullisch bei nachlassender Kaufdynamik (NewsTool)
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18.08.26
|dailyAktien: Apple – Bullisch bei nachlassender Kaufdynamik (NewsTool)
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17.08.26
|Apple-Aktie im Minus: Kartellamt-Verfahren nach Anpassungen der Tracking-Abfrage beendet (dpa-AFX)
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17.08.26
|WDH: Apple ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|03.08.26
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|31.07.26
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|10.08.26
|Apple Underperform
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|05.08.26
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|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
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|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Apple Underperform
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|03.03.26
|Apple Underweight
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|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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|Apple Hold
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|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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