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Kaufinteresse aus Japan? 06.10.2026 16:46:00

Spekulationen um TK Elevator stützen thyssenkrupp-Aktie

Spekulationen um TK Elevator stützen thyssenkrupp-Aktie

Spekulationen um ein Kaufinteresse aus Japan am europäischen Geschäft von TK Elevator haben am Dienstag den Kurs von thyssenkrupp gestützt.

Auf XETRA legen die Aktien zeitweise um 1,17 Prozent zu auf 13,88 Euro. Sie waren charttechnisch zuletzt bei 13,50 Euro unterstützt.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben Mitsubishi Electric und der Kontrahent Fujitec Interesse an den europäischen Operationen von TK Elevator. Das berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Personen. Der Wert könne fünf Milliarden Euro betragen.

TK Elevator soll, wie seit dem Frühjahr bekannt, von den Finanzinvestoren Advent und Cinven an die finnische Kone veräußert werden. Mit einem Verkauf des Europa-Geschäfts sollen wettbewerbsrechtliche Bedenken ausgeräumt werden.

TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern thyssenkrupp, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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