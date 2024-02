Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge

Euro STOXX 50-Handel am Dienstagmittag.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 4 663,10 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,058 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,263 Prozent auf 4 667,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 655,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 660,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 683,23 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 4 463,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 158,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 205,45 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 3,33 Prozent. Bei 4 683,23 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1,45 Prozent auf 14,58 EUR), UniCredit (+ 1,40 Prozent auf 29,06 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 166,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,99 Prozent auf 2,89 EUR) und Stellantis (+ 0,76 Prozent auf 21,24 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-2,80 Prozent auf 33,69 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,68 Prozent auf 117,08 EUR), Enel (-1,14 Prozent auf 6,06 EUR), Bayer (-0,93 Prozent auf 28,33 EUR) und Deutsche Telekom (-0,69 Prozent auf 22,45 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 288 920 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 388,168 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

