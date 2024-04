Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,16 Prozent auf 18 396,50 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,849 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,007 Prozent leichter bei 18 366,37 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 367,72 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 340,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 421,70 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,518 Prozent nach. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 04.03.2024, den Stand von 17 716,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, wies der DAX einen Stand von 16 617,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, wies der DAX 15 603,47 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,70 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,02 Prozent auf 18,08 EUR), RWE (+ 2,13 Prozent auf 31,18 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,99 Prozent auf 127,95 EUR), BMW (+ 1,92 Prozent auf 114,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,75 Prozent auf 75,20 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Symrise (-1,99 Prozent auf 108,40 EUR), Henkel vz (-1,37 Prozent auf 73,44 EUR), Hannover Rück (-1,13 Prozent auf 244,10 EUR), QIAGEN (-1,06 Prozent auf 38,31 EUR) und Merck (-1,02 Prozent auf 156,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 888 481 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 206,669 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

