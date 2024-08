Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels in Grün

So performte der DAX am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch kletterte der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,51 Prozent auf 18 451,75 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,769 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 18 358,79 Punkte an der Kurstafel, nach 18 357,52 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 352,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 476,63 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,760 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bewegte sich der DAX bei 18 171,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, wurde der DAX auf 18 726,76 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, wurde der DAX mit 15 603,28 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 10,03 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Porsche (+ 2,32 Prozent auf 70,64 EUR), BASF (+ 1,87 Prozent auf 44,16 EUR), adidas (+ 1,54) Prozent auf 217,40 EUR), Infineon (+ 1,50 Prozent auf 32,11 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,48 Prozent auf 61,86 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil MTU Aero Engines (-0,75 Prozent auf 265,00 EUR), Bayer (-0,57 Prozent auf 28,11 EUR), Deutsche Telekom (-0,32 Prozent auf 25,00 EUR), Hannover Rück (-0,24 Prozent auf 247,20 EUR) und Merck (-0,21 Prozent auf 170,15 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 098 641 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 230,080 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,52 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

