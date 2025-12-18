Lufthansa Aktie

Profitable Lufthansa-Anlage? 18.12.2025 10:03:28

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Lufthansa-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Lufthansa-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Lufthansa-Anteile an diesem Tag bei 9,82 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lufthansa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 101,821 Lufthansa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lufthansa-Aktie auf 8,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 870,77 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 12,92 Prozent.

Der Marktwert von Lufthansa betrug jüngst 10,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

