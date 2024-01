Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen

So bewegt sich der TecDAX heute.

Um 12:08 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 3 346,76 Punkte zu. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 481,391 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,222 Prozent auf 3 344,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 337,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 373,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 344,07 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 209,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 994,84 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, bei 2 906,58 Punkten.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit MorphoSys (+ 6,91 Prozent auf 36,35 EUR), Sartorius vz (+ 3,87 Prozent auf 346,10 EUR), HENSOLDT (+ 3,77 Prozent auf 25,32 EUR), Nordex (+ 1,83 Prozent auf 10,59 EUR) und United Internet (+ 1,82 Prozent auf 23,46 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,01 Prozent auf 28,98 EUR), Kontron (-1,95 Prozent auf 21,08 EUR), Nemetschek SE (-1,78 Prozent auf 77,08 EUR), JENOPTIK (-1,34 Prozent auf 28,06 EUR) und SMA Solar (-1,24 Prozent auf 59,80 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 3 026 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 163,150 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX hat die freenet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at