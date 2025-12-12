freenet Aktie

freenet Aktie

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Performance im Blick 12.12.2025 10:03:58

TecDAX-Titel freenet-Aktie: Wäre eine freenet-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Vor Jahren in freenet eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 12.12.2024 wurde das freenet-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,509 freenet-Anteilen. Die gehaltenen freenet-Anteile wären am 11.12.2025 99,65 EUR wert, da der Schlussstand 28,40 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,35 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von freenet belief sich jüngst auf 3,31 Mrd. Euro. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines freenet-Anteils lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: freenet

