Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,90 Prozent auf 17 134,62 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,458 Prozent auf 17 060,14 Punkte an der Kurstafel, nach 16 982,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17 041,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 139,60 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 16 811,85 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 14 783,13 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.01.2023, den Stand von 11 295,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,57 Prozent aufwärts. Bei 17 139,60 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell PayPal (+ 3,77 Prozent auf 64,43 USD), Broadcom (+ 3,22 Prozent auf 1 180,73 USD), QUALCOMM (+ 3,21 Prozent auf 149,96 USD), Cadence Design Systems (+ 2,80 Prozent auf 286,81 USD) und Applied Materials (+ 2,64 Prozent auf 164,58 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-4,36 Prozent auf 102,01 USD), Lucid (-3,21 Prozent auf 2,57 USD), Warner Bros Discovery (-2,38 Prozent auf 10,04 USD), JDcom (-2,07 Prozent auf 21,57 USD) und Fortinet (-1,81 Prozent auf 60,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 326 180 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,660 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at