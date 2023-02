Stellantis-Aktie im Plus: Deutliches Wachstum bei Stellantis - Opel-Mitarbeiter erhalten Jahresprämie

Stellantis will für 2022 eine Dividende von insgesamt 4,2 Milliarden Euro bzw. 1,34 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten.

Der Reingewinnn sprang im abgelaufenen Jahr um mehr als ein Viertel auf 16,8 Milliarden Euro, wie der von Carlos Tavares geführte italienisch-französische Konzern am Mittwoch mitteilte. Daraus sollen 4,2 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden, was einer Dividende von 1,34 je Aktie entspricht. Angesichts prall gefüllter Kassen beschloss der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden Euro, das bis Ende des Jahres umgesetzt werden soll.

Der Barmittelzufluss stieg angesichts der gut laufenden Geschäfte um 78 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr stellte Stellantis eine erneut zweitstellige operative Rendite und einen positiven Netto-Cashflow aus dem Industriegeschäft in Aussicht.

Der zweitgrößte europäische Autokonzern hatte die Auslieferungen im Januar nach Daten des Herstellerverbandes ACEA in der EU leicht gesteigert, büßte beim Marktanteil aber fast zwei Prozentpunkte auf 18,6 Prozent ein.

Opel-Mitarbeiter erhalten erneut 2.000 Euro Jahresprämie

Die rund 13.000 Beschäftigten der Opel-Mutter Stellantis in Deutschland erhalten erneut eine Jahresprämie von 2.000 Euro. "Das ist das vierte Auszahlung in Folge für unsere Mitarbeiter und der höchste Betrag für ein Kalenderjahr. Die Gewinnbeteiligung ist mit dem Betriebsrat vereinbart und berücksichtigt die bei Opel gesetzten Ziele", sagte Personalchef Ralph Wangemann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Mit den Zahlungen werde die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vergangenen Jahr anerkannt. Bereits 2021 hatte es für die Beschäftigten in Deutschland eine gleich hohe Prämie gegeben, die aber einen längeren Zeitraum berücksichtigte. Stellantis hat das vergangene Jahr mit einem Rekordumsatz von 179,6 Milliarden Euro und einem um 26 Prozent gesteigerten Gewinn von 16,8 Milliarden Euro abgeschlossen. Dabei wurden zwei Prozent weniger Autos verkauft als im Jahr zuvor.

Die globalen Mitarbeiter-Ausschüttungen hat Stellantis für 2022 um 200 Millionen auf 2 Milliarden Euro gesteigert. Darin enthalten sind Gewinnbeteiligungen und variable Boni. "Wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es allen Mitarbeitenden gut", erklärte dazu Konzernchef Carlos Tavares. Stellantis gab zudem am Mittwoch geplante Dividendenzahlungen von 4,2 Milliarden Euro sowie ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro bekannt. Diese Zahlungen kommen den Anteilseignern direkt oder indirekt zugute.

Die Stellantis-Aktie legt an der EURONEXT in Paris zeitweise um 1,47 Prozent auf 16,102 Euro zu.

Hamburg/Mailand (Reuters) / RÜSSELSHEIM (dpa-AFX)