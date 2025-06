Stellantis-Aktie verliert: Stellantis bestätigt CEO Filosa als Leiter des Nordamerika-Geschäfts

Filosa behält seine Rolle als Head of North America and American Brands, wie das Unternehmen am ersten Tag des Managers als CEO mitteilte. Finanzvorstand Doug Ostermann übernehme zusätzlich die Verantwortung für Fusionen und Übernahmen sowie Joint Ventures .

Filosa wurde im Mai nach dem Abgang von Carlos Tavares und der vorübergehenden Leitung von John Elkann zum dauerhaften CEO des Konzerns mit Marken wie Jeep, Fiat oder Opel und Chrysler ernannt.

Die Stellantis-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,85 Prozent schwächer bei 8,05 Euro.

DOW JONES