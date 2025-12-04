Stellantis Aktie

Stellantis

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

05.12.2025 00:53:20

Stellantis Is in Default for Moving Jeep Production to U.S., Canada Says

The automaker switched production from Ontario in a bid to please President Trump. But the company defaulted on contracts covering hundreds of millions of dollars in assistance, Canada said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
