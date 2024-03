STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell

In Europa ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 4 404,94 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,037 Prozent auf 4 395,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 396,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 407,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 392,10 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 15.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 238,29 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, bei 4 070,63 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, bei 3 731,99 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,65 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Glencore (+ 2,17 Prozent auf 4,26 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,35 Prozent auf 73,52 EUR), UBS (+ 1,29 Prozent auf 28,17 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 39,07 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,23 Prozent auf 21,85 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Reckitt Benckiser (-4,90 Prozent auf 49,95 GBP), GSK (-1,26 Prozent auf 16,67 GBP), Unilever (-0,88 Prozent auf 38,51 GBP), Diageo (-0,50 Prozent auf 28,96 GBP) und BAT (-0,46 Prozent auf 23,70 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 16 907 697 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 541,384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 verzeichnet die Santander-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at