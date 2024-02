STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 derzeit erneut ins Plus.

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent auf 4 294,62 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,065 Prozent höher bei 4 294,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 291,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 296,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 293,37 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 193,32 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 961,80 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.02.2023, einen Wert von 3 918,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,95 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 317,04 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 1,60 Prozent auf 51,48 GBP), SAP SE (+ 0,92 Prozent auf 174,60 EUR), Glencore (+ 0,83 Prozent auf 3,72 GBP), HSBC (+ 0,82 Prozent auf 6,01 GBP) und Enel (+ 0,74 Prozent auf 5,92 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Unilever (-1,28 Prozent auf 39,45 GBP), Novartis (-0,81 Prozent auf 90,62 CHF), Allianz (-0,47 Prozent auf 244,50 EUR), Reckitt Benckiser (-0,44 Prozent auf 58,46 GBP) und Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 21,98 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 894 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 507,781 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at