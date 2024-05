STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

So bewegte sich der STOXX 50 am Donnerstag schlussendlich

Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,54 Prozent stärker bei 4 463,99 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,066 Prozent stärker bei 4 442,78 Punkten, nach 4 439,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 468,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 439,51 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,733 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 395,30 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 277,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 972,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 9,09 Prozent zu Buche. Bei 4 543,01 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 3,25 Prozent auf 94,14 CHF), Reckitt Benckiser (+ 1,82 Prozent auf 43,68 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 22,01 EUR), BASF (+ 1,78 Prozent auf 48,08 EUR) und BAT (+ 1,40 Prozent auf 23,89 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-4,12 Prozent auf 168,58 EUR), GSK (-0,94 Prozent auf 17,30 GBP), BP (-0,79 Prozent auf 4,85 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,57 Prozent auf 454,60 EUR) und Roche (-0,57 Prozent auf 228,30 CHF) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die National Grid-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 35 254 464 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 541,688 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

