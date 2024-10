STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX 0,18 Prozent höher bei 4 523,18 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,058 Prozent auf 4 517,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 515,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 523,62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 515,90 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 424,72 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2024, einen Stand von 4 526,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 942,62 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,54 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 1,74 Prozent auf 36,67 GBP), SAP SE (+ 1,21 Prozent auf 214,10 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,05 Prozent auf 136,46 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 27,74 EUR) und Roche (+ 0,89 Prozent auf 272,00 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-3,34 Prozent auf 3,95 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,47 Prozent auf 25,26 GBP), Glencore (-1,95 Prozent auf 4,12 GBP), Rio Tinto (-1,71 Prozent auf 50,46 GBP) und UBS (-1,55 Prozent auf 27,39 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 582 562 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 485,345 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at