STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich in Grün

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 4 074,41 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 4 051,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 051,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 079,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 051,72 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, lag der STOXX 50 bei 4 078,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 3 823,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bei 3 867,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 0,429 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 124,90 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,78 Prozent auf 36,26 CHF), Zurich Insurance (+ 1,75 Prozent auf 441,80 CHF), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 163,40 EUR), UBS (+ 1,52 Prozent auf 25,36 CHF) und Roche (+ 1,52 Prozent auf 247,80 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-4,53 Prozent auf 6,36 EUR), Glencore (-3,49 Prozent auf 3,98 GBP), Rio Tinto (-1,69 Prozent auf 52,88 GBP), Reckitt Benckiser (-0,79 Prozent auf 55,36 GBP) und Diageo (-0,55 Prozent auf 27,01 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 29 309 600 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 437,972 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die HSBC-Aktie mit 10,84 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at