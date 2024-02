STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,03 Prozent fester bei 4 199,89 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,064 Prozent auf 4 195,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 198,67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 195,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 201,08 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,473 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 4 095,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 916,73 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 935,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 250,97 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 1,88 Prozent auf 16,73 GBP), HSBC (+ 1,67 Prozent auf 6,20 GBP), National Grid (+ 1,35 Prozent auf 10,11 GBP), BASF (+ 1,18 Prozent auf 45,59 EUR) und RELX (+ 0,80 Prozent auf 32,91 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Glencore (-0,79 Prozent auf 3,90 GBP), Siemens (-0,60 Prozent auf 162,70 EUR), Roche (-0,55 Prozent auf 227,25 CHF), Bayer (-0,43 Prozent auf 27,79 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,22 Prozent auf 409,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 635 413 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 496,703 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Bayer-Aktie weist mit 5,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

