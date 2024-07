STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag fester

Der STOXX 50 notiert derzeit im Plus.

Um 15:42 Uhr steigt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent auf 4 541,93 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,037 Prozent auf 4 522,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 520,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 512,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 549,97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 571,45 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.04.2024, den Wert von 4 391,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der STOXX 50 bei 3 855,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,83 Prozent auf 458,20 EUR), Zurich Insurance (+ 1,21 Prozent auf 476,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 50,32 CHF), UniCredit (+ 1,06 Prozent auf 37,39 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 0,92 Prozent auf 43,13 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil BP (-1,25 Prozent auf 4,76 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,82 Prozent auf 28,39 GBP), Rio Tinto (-0,57 Prozent auf 52,29 GBP), Glencore (-0,29 Prozent auf 4,82 GBP) und SAP SE (-0,13 Prozent auf 188,84 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 977 892 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 576,330 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

