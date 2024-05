STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Letztendlich schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 4 391,29 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,124 Prozent schwächer bei 4 389,87 Punkten, nach 4 395,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 385,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 395,08 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,857 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 428,10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 01.02.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 203,77 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 050,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 462,29 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 1,91 Prozent auf 17,05 GBP), AstraZeneca (+ 0,90 Prozent auf 121,70 GBP), National Grid (+ 0,67 Prozent auf 10,55 GBP), HSBC (+ 0,23 Prozent auf 7,00 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,18 Prozent auf 44,76 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-2,11 Prozent auf 5,09 GBP), Diageo (-1,19 Prozent auf 27,43 GBP), Rio Tinto (-0,84 Prozent auf 54,26 GBP), Glencore (-0,26 Prozent auf 4,67 GBP) und RELX (-0,09 Prozent auf 33,00 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 17 316 652 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 523,570 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at