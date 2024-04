STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Am Mittwoch kletterte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,29 Prozent auf 4 411,61 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,051 Prozent stärker bei 4 401,05 Punkten in den Handel, nach 4 398,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 394,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 411,86 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,673 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Stand von 4 302,61 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 03.01.2024, den Wert von 4 077,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 952,47 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,81 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 2,21 Prozent auf 4,58 GBP), HSBC (+ 1,56 Prozent auf 6,31 GBP), BASF (+ 1,28 Prozent auf 54,51 EUR), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 137,90 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,10 Prozent auf 39,62 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Unilever (-1,42 Prozent auf 38,79 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,31 Prozent auf 445,10 EUR), Reckitt Benckiser (-1,29 Prozent auf 42,20 GBP), BAT (-1,16 Prozent auf 23,76 GBP) und Zurich Insurance (-1,10 Prozent auf 478,30 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 31 026 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 526,795 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

