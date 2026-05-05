UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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05.05.2026 16:19:19
Studie: UBS bleibt digitalste Bank der Schweiz
Die Bankenlandschaft wird digitaler – doch die Unterschiede bleiben gross. Laut einer neuen Studie des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) ist die UBS weiterhin die digitalste Retailbank im Privatkundengeschäft. Das gilt auch für mobile Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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