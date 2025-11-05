Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,553 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 18,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 EUR je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 102,5 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 114,5 Millionen EUR aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,72 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 490,7 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 446,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at