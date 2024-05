Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Swiss Re erzielt im ersten Quartal IFRS Gewinn von 1,1 Mrd. USD



16.05.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 552 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 84,7%[1]

Erfolgreiche April-Vertragserneuerungen von P&C Re; Preiserhöhung um 12%

Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielt 412 Mio. USD Gewinn

Corporate Solutions erzielt 194 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 89,9%[2]

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) in Höhe von 4,0%; Umlaufrendite in Höhe von 3,9%

Swiss Re beabsichtigt, sich aus iptiQ-Geschäft zurückzuziehen Zürich, 16. Mai 2024 – Swiss Re hat im ersten Quartal 2024 einen Gewinn von 1,1 Mrd. USD erzielt. Das Ergebnis profitierte von Underwriting-Disziplin und einem starken Anlageergebnis. Swiss Re hat ihre Rechnungslegung per 1. Januar 2024 umgestellt und weist ihre Ergebnisse erstmals nach IFRS statt nach US-GAAP aus. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Swiss Re ist gut ins neue Jahr gestartet, und unsere wichtigsten Geschäftsbereiche haben alle starke Ergebnisse verzeichnet. Dies ist das Resultat anhaltender Underwriting-Disziplin, der hohen Rendite auf Kapitalanlagen und effektiven Kostenmanagements.» John Dacey, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Die Umstellung von US-GAAP auf IFRS bietet eine hervorragende Gelegenheit, den wirtschaftlichen Wert unserer Geschäftsbereiche darzustellen. Der IFRS-Rahmen entspricht auch eher der Art und Weise, wie wir das Unternehmen intern steuern, und er verdeutlicht die Ertragskraft unseres marktführenden Geschäftsbereichs Life & Health Reinsurance.» Starker Gewinn von 1,1 Mrd. USD im ersten Quartal Swiss Re verzeichnete für das erste Quartal 2024 einen Gewinn von 1,1 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 21,3%. Da Swiss Re zum ersten Mal nach IFRS berichtet, ist dieses Ergebnis nicht mit dem US-GAAP-Ergebnis des ersten Quartals 2023 vergleichbar. Swiss Re veröffentlicht in der Investoren- und Analystenpräsentation eingeschränkte, nicht-auditierte, konsolidierte Finanzinformationen nach IFRS für die Vergleichszahlen 2023. Der Versicherungsumsatz[3] der Gruppe erreichte im ersten Quartal 2024 11,7 Mrd. USD. Das versicherungstechnische Ergebnis,[4] das die Profitabilität des Underwritings widerspiegelt, belief sich auf 1,4 Mrd. USD. Wie am Investorentag im Dezember 2023 angekündigt, hat Swiss Re damit begonnen, in den Sach- und Haftpflichtsparten einen Unsicherheitszuschlag auf Rückstellungen für das Neugeschäft zu erfassen, der den Gewinn nach Steuern der Gruppe für 2024 schätzungsweise um 0,5 Mrd. USD verringert. Starke Rendite auf Kapitalanlagen und hohes Eigenkapital Die Gruppe erzielte im ersten Quartal eine Rendite auf Kapitalanlagen in Höhe von 4,0%, die weiteren Steigerungen der wiederkehrenden Erträge zu verdanken war. Die Umlaufrendite lag für die ersten drei Monate des Jahres 2024 bei 3,9%, während die Wiederanlagerendite bei festverzinslichen Wertschriften weiterhin von höheren Zinsen profitierte und sich auf 5,0% belief. Das Eigenkapital der Gruppe nach IFRS betrug per Ende des ersten Quartals 2024 21,1 Mrd. USD. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber dem per Ende 2023 ausgewiesenen Eigenkapital nach US-GAAP in Höhe von 16,1 Mrd. USD. P&C Re profitiert von diszipliniertem Underwriting P&C Re verzeichnete im ersten Quartal einen Gewinn von 552 Mio. USD. Dieses Resultat ist vor allem dem disziplinierten Underwriting und der geringen Anzahl von Grossschäden infolge von Naturkatastrophen im Berichtszeitraum zu verdanken, aber auch dem soliden Anlageergebnis. Der Versicherungsumsatz belief sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 auf 5,0 Mrd. USD. P&C Re erhöhte selektiv die Rückstellungen für bestimmte Naturkatastrophen- und Man-made-Grossschäden aus Vorjahren sowie für die Haftpflichtsparten. P&C Re erzielte im ersten Quartal ein versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von 704 Mio. USD und einen Schaden-Kosten-Satz von 84,7%. Für das Gesamtjahr strebt P&C Re einen Schaden-Kosten-Satz von unter 87% an. Erfolgreiche April-Vertragserneuerungen von P&C Re P&C Re erneuerte per 1. April 2024 Verträge mit einem Prämienvolumen in Höhe von 2,5 Mrd. USD. Damit steigerte sich das Volumen im Vergleich zum Geschäft, das zur Erneuerung anstand, um 6%. Insgesamt erzielte P&C Re in dieser Erneuerungsrunde eine Preiserhöhung von 12%. Auf Basis einer vorsichtigen Einschätzung der wirtschaftlichen Inflation und aktualisierter Risikomodelle erhöhten sich die Schadenannahmen um 12%. Die resultierende Portefeuillequalität entspricht den Finanzzielen der Gruppe für 2024. L&H Re im ersten Quartal mit solidem Ergebnis L&H Re verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen Gewinn von 412 Mio. USD. Dieses Ergebnis spiegelt eine den Erwartungen entsprechende Sterblichkeitserfahrung in den USA und ein dank gestiegener Renditen höheres Anlageergebnis wider. L&H Re erzielte im ersten Quartal 2024 einen Versicherungsumsatz in Höhe von 4,8 Mrd. USD, und das versicherungstechnische Ergebnis belief sich auf 434 Mio. USD. Für das Gesamtjahr strebt L&H Re einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD an. Corporate Solutions mit gutem Start ins Jahr Corporate Solutions verzeichnete für die ersten drei Monate des Jahres 2024 einen Gewinn von 194 Mio. USD und setze damit die erfolgreiche Entwicklung fort. Massgeblich hierfür war die nachhaltige Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts, die auf ein weiterhin diszipliniertes Underwriting, aber auch auf geringer als erwartet ausgefallene Man-made-Grossschäden und ein starkes Anlageergebnis zurückzuführen ist. Wichtigster Treiber bei den Grossschäden infolge von Naturkatastrophen in Höhe von 66 Mio. USD war das Noto-Erdbeben in Japan. Der Versicherungsumsatz für die ersten drei Monate des Jahres 2024 belief sich auf 1,8 Mrd. USD, wobei er vom günstigen Zinsumfeld in den meisten Segmenten und vom Wachstum des Neugeschäfts profitierte. Corporate Solutions erzielte im ersten Quartal 2024 ein versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von 213 Mio. USD und einen Schaden-Kosten-Satz von 89,9%. Für das Gesamtjahr strebt Corporate Solutions einen Schaden-Kosten-Satz von unter 93% an. Swiss Re beabsichtigt, sich aus iptiQ-Geschäft zurückzuziehen Nach einer strategischen Überprüfung der White-Label-Digitalversicherungsplattform iptiQ beabsichtigt Swiss Re, sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen und wird Optionen für die verschiedenen iptiQ-Einheiten prüfen, vorbehaltlich der notwendigen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und Meldungen. Dies soll in einer Weise und einem Zeitrahmen geschehen, die den Wert für die Gruppe maximieren. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Das aktuelle Marktumfeld unterscheidet sich erheblich von dem zur Zeit der Gründung von iptiQ. Angesichts dieser veränderten Bedingungen und der strategischen Prioritäten von Swiss Re sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht mehr die besten Eigentümer für dieses Geschäft sind.» Ausblick Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Das starke Ergebnis im ersten Quartal hat Swiss Re einen positiven Start ins Jahr beschert. Nun konzentrieren wir uns weiter auf unsere Ziele für 2024, einschliesslich eines Gewinns von mehr als 3,6 Mrd. USD. Dank unserer Underwriting-Disziplin und einem günstigen Marktumfeld haben wir allen Grund zur Zuversicht.» Details zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2024 in Mio. USD, wenn nicht anders angegeben Q1 2024 Konsolidierte Gruppe (Total) Gewinn 1 092 Versicherungsumsatz (brutto) 11 676 Versicherungstechnisches Ergebnis 1 352 Eigenkapitalrendite (%, Jahresbasis) 21,3 Rendite auf Kapitalanlagen (%, Jahresbasis) 4,0 Umlaufrendite (%, Jahresbasis) 3,9 31.03.2024 Eigenkapital 21 140 Buchwert je Aktie (USD) 72.79 Q1 2024 P&C Reinsurance Gewinn 552 Versicherungsumsatz (brutto) 4 964 Versicherungstechnisches Ergebnis 704 Schaden-Kosten-Satz (%) 84,7 L&H Reinsurance Gewinn 412 Versicherungsumsatz (brutto) 4 794 Versicherungstechnisches Ergebnis 434 Corporate Solutions Gewinn 194 Versicherungsumsatz (brutto) 1 836 Versicherungstechnisches Ergebnis 213 Schaden-Kosten-Satz (%) 89,9 Finanzkalender 22. August 2024 Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2024

14. November 2024 Ergebnisse der ersten neun Monate 2024

27. Februar 2025 Ergebnisse des Gesamtjahres 2024

13. März 2025 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 Telefonkonferenz für Medienvertreter Swiss Re wird heute um 8.30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz für Medienvertreter durchführen. Wenn Sie teilnehmen möchten, wählen Sie bitte zehn Minuten vor Beginn der Konferenz die für Ihren Standort angegebene Telefonnummer: Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00

Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

Vereinigte Staaten: +1 (1) 631 570 56 13 Einwahlnummern für weitere Standorte finden Sie hier. Telefonkonferenz für Analysten und Investoren Swiss Re wird heute um 14.00 Uhr (MESZ) im Rahmen eines Webcast für Analysten und Investoren Fragen beantworten. Die Investoren- und Analystenpräsentation finden Sie hier. [1] Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist nicht mit dem früherer Quartale vergleichbar, weil die Definition nach IFRS [–Versicherungsaufwand (netto) / Versicherungsumsatz (netto)] von jener nach US-GAAP abweicht. [2] Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist nicht mit dem früherer Quartale vergleichbar, weil die Definition nach IFRS [–(Versicherungsaufwand (brutto) + Rückversicherungsergebnis + nicht direkt zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz (brutto)] von jener nach US-GAAP abweicht. [3] Der Versicherungsumsatz (brutto) entspricht den erwarteten diskontierten Forderungen und Aufwendungen, Auflösung von Risikokapitalkosten, sowie Auflösung von erwartetem Gewinn im Zusammenhang mit den in einem Zeitraum erbrachten Leistungen. [4] Das versicherungstechnische Ergebnis entspricht dem diskontierten versicherungstechnischen Gewinn aus der Bereitstellung von Versicherungsdeckung in einem bestimmten Zeitraum: umfasst den Versicherungsumsatz (brutto) abzüglich versicherungstechnischer Aufwendungen (brutto) plus Rückversicherungsergebnis. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen.

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

