Symrise-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 131 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Jahresziele erschienen erreichbar, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht Luft nach oben für die Marktschätzungen. Nach den Zahlen für das erste Quartal nahm er nur minimale Veränderungen an seinen Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis vor. Problematisch sieht der Experte die Kommunikation rund um die Quartalszahlen, vor allem mit Blick auf das Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Die Fundamentaldaten des Unternehmens seien gleichwohl solide.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Symrise-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Symrise konnte um 08:06 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 100,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 29,22 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf Stück gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2024 1,1 Prozent. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 01.08.2024 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 01:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2024 / 01:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.