Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Strategische Investition
|
22.10.2025 14:32:42
Symrise-Aktie tiefer: Strategischer Deal mit US-Biotech Cellibre
Man verschaffe sich so eine führende Position bei fermentativ hergestellten Inhaltsstoffen, teilte der Duft- und Aromenhersteller mit. Angaben zur Höhe der Beteiligung oder zum Preis wurden nicht gemacht.
Symrise werde die Biotechnologieplattform von Cellibre nutzen, um zunächst innovative Geschmackslösungen und kosmetische Wirkstoffe zu entwickeln. Dank der Investition könne das Unternehmen künftig seine Lieferkette stärken sowie saisonale und anbaubedingte Schwankungen von Rohstoffen aus natürlichen Quellen ausgleichen.
Im XETRA-Handel verliert die Symrise-Aktie zeitweise 0,4 Prozent auf 80,36 Euro.
DJG/rio/sha
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Symrise
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
20.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
20.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
20.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
17.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.10.25
|DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16.10.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AGmehr Analysen
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|80,50
|0,32%