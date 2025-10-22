Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Strategische Investition 22.10.2025 14:32:42

Symrise-Aktie tiefer: Strategischer Deal mit US-Biotech Cellibre

Symrise-Aktie tiefer: Strategischer Deal mit US-Biotech Cellibre

Symrise geht eine strategische Kapitalbeteiligung mit dem US-Biotech-Unternehmen Cellibre ein.

Man verschaffe sich so eine führende Position bei fermentativ hergestellten Inhaltsstoffen, teilte der Duft- und Aromenhersteller mit. Angaben zur Höhe der Beteiligung oder zum Preis wurden nicht gemacht.

Symrise werde die Biotechnologieplattform von Cellibre nutzen, um zunächst innovative Geschmackslösungen und kosmetische Wirkstoffe zu entwickeln. Dank der Investition könne das Unternehmen künftig seine Lieferkette stärken sowie saisonale und anbaubedingte Schwankungen von Rohstoffen aus natürlichen Quellen ausgleichen.

Im XETRA-Handel verliert die Symrise-Aktie zeitweise 0,4 Prozent auf 80,36 Euro.

DJG/rio/sha

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Symrise bleibt bei Jefferies auf ‚Underperform‘ - Ziel nun 71 Euro

Bildquelle: Symrise

Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AGmehr Analysen

09.10.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Symrise Buy UBS AG
30.09.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 Symrise Equal Weight Barclays Capital
30.09.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 80,50 0,32% Symrise AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte seitwärts. Der deutsche Leitindex kommt ebenfalls kaum vom Fleck. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen