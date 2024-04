Symrise-Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Symrise-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft des Aromenherstellers habe über dem Konsens gelegen, schrieb Analystin Amy Lian am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion. Einige hätten aber durchaus mehr erwartet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Symrise-Aktie notierte um 13:12 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 100,90 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 9,02 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 367 610 Symrise-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 1,3 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 06:47 / GMT



