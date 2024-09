TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

So performte der TecDAX am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der TecDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,77 Prozent auf 3 314,09 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 541,296 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,221 Prozent stärker bei 3 296,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 288,92 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 296,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 334,37 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der TecDAX mit 3 344,10 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2024, den Wert von 3 322,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 3 111,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 0,316 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 7,08 Prozent auf 57,50 EUR), SMA Solar (+ 6,09 Prozent auf 18,98 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,47 Prozent auf 59,55 EUR), ATOSS Software (+ 4,11 Prozent auf 126,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,01 Prozent auf 6,49 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-7,27 Prozent auf 28,08 EUR), Deutsche Telekom (-0,85 Prozent auf 26,68 EUR), Kontron (-0,81 Prozent auf 16,00 EUR), 1&1 (-0,60 Prozent auf 13,34 EUR) und QIAGEN (-0,41 Prozent auf 41,59 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 015 981 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 234,058 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

