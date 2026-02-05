SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

TecDAX-Entwicklung 05.02.2026 15:59:19

TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone

Wenig Veränderung ist am Donnerstagnachmittag in Frankfurt zu beobachten.

Am Donnerstag klettert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 3 615,93 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 528,820 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,508 Prozent auf 3 631,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 613,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 636,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 585,84 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,782 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Wert von 3 701,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 561,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 770,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,231 Prozent. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 558,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 5,73 Prozent auf 51,45 EUR), ATOSS Software (+ 2,59 Prozent auf 87,20 EUR), AIXTRON SE (+ 2,44 Prozent auf 20,54 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 41,29 EUR) und SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 170,30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nagarro SE (-4,54 Prozent auf 63,05 EUR), Siemens Healthineers (-3,06 Prozent auf 41,49 EUR), Nordex (-2,25 Prozent auf 33,04 EUR), QIAGEN (-1,90 Prozent auf 42,90 EUR) und United Internet (-1,73 Prozent auf 27,22 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 949 277 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 190,144 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

30.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
08.01.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
