FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Produktionspartnerschaft mit Rohm Semiconductor sieht Analyst Michael Kuhn eher als eine Bestätigung denn als Neugeschäft, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.