AIXTRON Aktie
|56,72EUR
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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Produktionspartnerschaft mit Rohm Semiconductor sieht Analyst Michael Kuhn eher als eine Bestätigung denn als Neugeschäft, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43,00 €
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56,64 €
|
Abst. Kursziel*:
-24,08%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
56,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,19%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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