AIXTRON Aktie

56,48EUR 0,08EUR 0,14%
AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.06.2026 08:19:13

AIXTRON SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Unternehmenschef Felix Grawert am Rande der Branchenmesse PCIM. Thematisch dominiert habe der Optoelektronik-Boom und die bisher schleppende Erholung im Bereich Leistungshalbleiter. Dagegen habe die gesamte Branche das Ausmaß des Wachstums von photonischer KI-Datenverarbeitung massiv unterschätzt./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
55,08 € 		Abst. Kursziel*:
-21,93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
56,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,87%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten