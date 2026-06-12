FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Unternehmenschef Felix Grawert am Rande der Branchenmesse PCIM. Thematisch dominiert habe der Optoelektronik-Boom und die bisher schleppende Erholung im Bereich Leistungshalbleiter. Dagegen habe die gesamte Branche das Ausmaß des Wachstums von photonischer KI-Datenverarbeitung massiv unterschätzt./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 07:50 / CET



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