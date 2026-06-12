AIXTRON Aktie
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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Unternehmenschef Felix Grawert am Rande der Branchenmesse PCIM. Thematisch dominiert habe der Optoelektronik-Boom und die bisher schleppende Erholung im Bereich Leistungshalbleiter. Dagegen habe die gesamte Branche das Ausmaß des Wachstums von photonischer KI-Datenverarbeitung massiv unterschätzt./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
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Unternehmen:
AIXTRON SE
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
43,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
55,08 €
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Abst. Kursziel*:
-21,93%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
56,48 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-23,87%
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Analyst Name::
Michael Kuhn
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KGV*:
-