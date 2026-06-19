AIXTRON Aktie
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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 55,30 auf 73,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau der Kapazitäten in den Bereichen Optoelektronik und Galliumnitrid-Halbleitern für die Optik und Stromversorgung von Rechenzentren biete ein attraktives mehrjähriges Investitionspotenzial, schrieb Om Bakhda in einer Einschätzung vom Donnerstag. Die kurzfristige Auftragsdynamik bei Indiumphosphid-Halbleitern in Verbindung mit der erwarteten Trendwende bei Galliumnitrid-Halbleitern sollte die Aktie weiterhin stützen. Der Experte sieht sich mit seinen Schätzungen für Umsatz und Gewinn (EPS) des Chipindustrie-Ausrüsters im Jahr 2028 um 8 beziehungsweise 16 Prozent über den Konsensprognosen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
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Unternehmen:
AIXTRON SE
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
73,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
60,00 €
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Abst. Kursziel*:
21,67%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
59,42 €
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Abst. Kursziel aktuell:
22,85%
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Analyst Name::
Om Bakhda
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KGV*:
-