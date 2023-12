TecDAX aktuell: TecDAX in der Verlustzone

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 3 216,90 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 483,675 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,303 Prozent leichter bei 3 219,01 Punkten in den Handel, nach 3 228,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 224,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 202,93 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,310 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.11.2023, den Wert von 2 972,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.09.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 109,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, wurde der TecDAX auf 3 028,01 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 10,68 Prozent zu. Bei 3 350,46 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell CANCOM SE (+ 2,68 Prozent auf 27,58 EUR), TeamViewer (+ 1,62 Prozent auf 13,20 EUR), QIAGEN (+ 1,09 Prozent auf 38,82 EUR), HENSOLDT (+ 0,93 Prozent auf 23,84 EUR) und PNE (+ 0,47 Prozent auf 12,80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,11 Prozent auf 27,95 EUR), MorphoSys (-3,30 Prozent auf 24,91 EUR), EVOTEC SE (-2,50 Prozent auf 18,35 EUR), Nordex (-2,22 Prozent auf 10,12 EUR) und Siltronic (-1,88 Prozent auf 80,95 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 931 516 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 172,110 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,72 zu Buche schlagen. Mit 7,57 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at