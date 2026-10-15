TecDAX aktuell: TecDAX mittags in Rot

So bewegt sich der TecDAX am Donnerstag.

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 1,62 Prozent auf 3 931,90 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 563,757 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,388 Prozent auf 4 012,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 996,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 930,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 012,13 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 976,62 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 3 809,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 658,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,49 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,81 Prozent auf 25,99 EUR), freenet (+ 1,52 Prozent auf 22,64 EUR), SAP SE (+ 0,96 Prozent auf 198,84 EUR), HENSOLDT (+ 0,72 Prozent auf 81,36 EUR) und United Internet (+ 0,68 Prozent auf 23,68 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Drägerwerk (-14,24 Prozent auf 100,00 EUR), AIXTRON SE (-9,07 Prozent auf 32,27 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,54 Prozent auf 56,20 EUR), Siltronic (-8,15 Prozent auf 65,35 EUR) und Infineon (-7,93 Prozent auf 50,96 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 3 651 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at