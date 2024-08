TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in freenet-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das freenet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der freenet-Aktie betrug an diesem Tag 20,20 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, befänden sich nun 495,050 freenet-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen freenet-Anteile wären am 01.08.2024 12 584,16 EUR wert, da der Schlussstand 25,42 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 584,16 EUR, was einer positiven Performance von 25,84 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete freenet eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des freenet-Anteils belief sich damals auf 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at