TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem EVOTEC SE-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das EVOTEC SE-Papier letztlich bei 17,25 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,799 EVOTEC SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2024 auf 13,41 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,73 EUR wert. Mit einer Performance von -22,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 2,47 Mrd. Euro. Das EVOTEC SE-IPO fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die EVOTEC SE-Aktie bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at