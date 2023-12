TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen EVOTEC SE-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades EVOTEC SE-Anteilen via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 17,04 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,870 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,57 EUR, da sich der Wert einer EVOTEC SE-Aktie am 22.12.2023 auf 21,05 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 23,57 Prozent.

EVOTEC SE war somit zuletzt am Markt 3,72 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der EVOTEC SE-Aktie fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Die EVOTEC SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at