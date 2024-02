TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen EVOTEC SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 36,65 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,729 EVOTEC SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.02.2024 auf 14,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,79 EUR wert. Damit wäre die Investition 61,21 Prozent weniger wert.

Der EVOTEC SE-Wert an der Börse wurde auf 2,46 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Ihren ersten Handelstag begann die EVOTEC SE-Aktie bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at