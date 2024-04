TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in EVOTEC SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die EVOTEC SE-Aktie an diesem Tag 32,17 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hat, hat nun 310,849 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie auf 14,43 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 485,55 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 55,14 Prozent.

EVOTEC SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,48 Mrd. Euro. Der EVOTEC SE-Börsengang fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das EVOTEC SE-Papier bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at