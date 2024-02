TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen EVOTEC SE-Anteile an diesem Tag bei 20,57 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 48,614 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 668,45 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 19.02.2024 auf 13,75 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,16 Prozent.

Insgesamt war EVOTEC SE zuletzt 2,42 Mrd. Euro wert. Das EVOTEC SE-IPO fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Anteils belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at