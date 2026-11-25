Artificial intelligence (AI) stocks have taken a beating in November. The tech-heavy Nasdaq-100 index is down 15% this month on fears that AI spending has gotten out of hand. But the world's largest company seems immune to the problem.

Smartphone maker Apple (NASDAQ:AAPL) is bucking the trend. Its shares are virtually unchanged for the month, and in 2026 it's posting generous gains, up more than 25%, while many of its AI peers slump.

And there's a good reason why. As other tech companies spend heavily on AI infrastructure, Apple is focused on bringing AI capabilities directly to its 2.5 billion devices currently in service.

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