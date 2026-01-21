Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Branchenkommentar
|
21.01.2026 11:48:45
Telekom-Aktie gibt ab: Analyst sieht regulatorische Risiken
Analyst Mathieu Robilliard von der Barclays Bank verwies in einem Branchenkommentar auf regulatorische Risiken, die es sowohl auf EU-Ebene als auch in Deutschland gebe. Am Vortag war bekannt geworden, dass die EU-Kommission die chinesischen Ausrüster Huawei und ZTE aus den Netzen verbannen möchte. Robilliard erwartet nun, dass am Mittwoch ein Gesetzespaket dazu unter dem Namen "Digital Network Act" veröffentlicht wird.
Robilliard verwies auch darauf, dass die Bundesnetzagentur die Deutsche Telekom am Heimatmarkt unter Druck setze mit einem bereits am Montag thematisierten Konzeptpapier, das eine lokale Abschaltpflicht für DSL-Leitungen auf Kupferkabeln vorsieht und Investitionen in zukunftsträchtige Glasfaser-Technologie erforderlich machen würde.
