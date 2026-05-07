AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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07.05.2026 11:26:12
The NVIDIA Alternative: AMD Cements Status As The Only Other AI Full-Stack King
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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06.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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06.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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06.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
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06.05.26
|NYSE-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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06.05.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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06.05.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 liegt im Plus (finanzen.at)
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06.05.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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06.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|07.05.26
|NVIDIA Buy
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|Bernstein Research
|19.03.26
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|18.03.26
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|Bernstein Research
|18.03.26
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|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|353,05
|1,57%
|NVIDIA Corp.
|181,40
|0,73%
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