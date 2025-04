Trotz Wachstum: Carl Zeiss Meditec unsicher nach vorsichtigem Ausblick

Der Umsatz und operative Gewinn legten deutlich zu. Der Konzern bestätigte den qualitativen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Eine genauere Prognose sei wegen der Unsicherheiten wegen der Handelszölle und der gestiegenen Währungsrisiken nicht möglich.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 19 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 560 Millionen Euro. Darin enthalten ist ein Beitrag von 54 Millionen Euro aus der Übernahme von Dutch Ophthalmic Research Center, die seit April 2024 konsolidiert wird. Zudem verwies Carl Zeiss Meditec auf die Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die refraktive Chirurgie im chinesischen Markt.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) legte auf 78 Millionen von 67,2 Millionen Euro zu. Der Gewinn pro Aktie lag stabil bei 0,52 Euro.

Der Konzern rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 weiter mit einem moderaten Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreswert von 2,07 Milliarden Euro. Das EBITA soll im Vergleich zum Vorjahreswert von 249 Millionen Euro stabil bleiben oder leicht anziehen.

Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr wird Carl Zeiss am 13. Mai 2025 veröffentlichen.

Carl Zeiss Meditec-Aktien scheitern an charttechnischen Widerständen

Carl Zeiss Meditec-Aktien sind am Dienstag nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal an charttechnischen Widerständen zurückgeprallt. Nach einem Kurssprung von bis zu 5 Prozent zum Handelsstart scheiterten sie anschließend an der 21-, 50- und 200-Tage-Linie, die als Signalgeber für den kurz-, mittel- und langfristigen Trend dienen.

Es muss sich nun zeigen, ob sie ihre vor einer Woche gestartete Kurserholung fortsetzen können. Nachdem der Kurs an den charttechnischen Widerständen abgeprallt war, sackte der Kurs um bis zu fast vier Prozent ab. Zuletzt verringerten sie ihren Abschlag wieder und stiegen sogar via XETRA wieder um 2,12 Prozent auf 57,80 Euro.

Bessere Geschäfte im schwierigen chinesischen Markt und eine Übernahme hatten den Medizintechnikanbieter im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 angetrieben. Die Jahresziele wurden bestätigt.

DOW JONES / dpa-AFX Broker