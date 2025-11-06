Carl Zeiss Meditec Aktie

Frühes Investment 06.11.2025 10:03:50

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Carl Zeiss Meditec-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Carl Zeiss Meditec-Papier an diesem Tag bei 26,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,818 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2025 gerechnet (42,80 EUR), wäre das Investment nun 163,39 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +63,39 Prozent.

Carl Zeiss Meditec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,76 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 34,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

